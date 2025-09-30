Fyrirtækjaskrá
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Citadel Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Singapore

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Singapore hjá Citadel eru samtals SGD 238K á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in Singapore er samtals SGD 224K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Citadel. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
(Byrjendaþrep)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Skoða 1 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Citadel?

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Vefáreiðanleikaverkfræðingur

Kerfiverkfræðingur

Megindlegur Forritari

Algengar spurningar

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Citadel

Önnur úrræði