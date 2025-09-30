Citadel Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Chicago Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Chicago Area hjá Citadel eru á bilinu $290K á year fyrir L1 til $553K á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Chicago Area er samtals $400K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Citadel. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
