Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Citadel Information Technologist (IT) Laun á New York City Area

Miðgildi Information Technologist (IT) launapakka in New York City Area hjá Citadel er samtals $395K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Citadel. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
Samtals á ári
$395K
Stig
hidden
Grunnlaun
$245K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$150K
Ár hjá fyrirtæki
5-10 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Citadel?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir jobFamilies.Information Technologist (IT) hjá Citadel in New York City Area er árleg heildarlaun upp á $425,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Citadel fyrir jobFamilies.Information Technologist (IT) hlutverkið in New York City Area er $390,000.

Önnur úrræði