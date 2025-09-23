Citadel Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) Laun

Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) kjör hjá Citadel eru samtals $280K á year fyrir L1. Miðgildi yearlegrar launapakka er samtals $395K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Citadel. Síðast uppfært: 9/23/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
$280K
$195K
$0
$85K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
