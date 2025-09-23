Citadel Viðskiptasérfræðingur Laun

Viðskiptasérfræðingur kjör in United States hjá Citadel eru á bilinu $155K á year fyrir L2 til $350K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $325K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Citadel. Síðast uppfært: 9/23/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
