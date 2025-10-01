Fyrirtækjaskrá
Cisco
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

  • Greater Bengaluru

Cisco Gagnafræðingur Laun á Greater Bengaluru

Gagnafræðingur kjör in Greater Bengaluru hjá Cisco eru á bilinu ₹3.28M á year fyrir Grade 8 til ₹7.02M á year fyrir Grade 11. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Bengaluru er samtals ₹3.33M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cisco. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.28M
₹2.71M
₹382K
₹190K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Cisco eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Cisco in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹8,213,580. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cisco fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹3,325,313.

Önnur úrræði