Cisco Viðskiptarekstur Laun á San Francisco Bay Area

Miðgildi Viðskiptarekstur launapakka in San Francisco Bay Area hjá Cisco er samtals $175K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cisco. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Cisco
Business Operations
San Francisco, CA
Samtals á ári
$175K
Stig
hidden
Grunnlaun
$175K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Cisco?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Cisco eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Viðskiptarekstur at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $355,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Viðskiptarekstur role in San Francisco Bay Area is $182,700.

