Cirrus Logic Vélbúnaðarverkfræðingur Laun á Edinburgh Metro Area

Miðgildi Vélbúnaðarverkfræðingur launapakka in Edinburgh Metro Area hjá Cirrus Logic er samtals £82.5K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cirrus Logic. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Samtals á ári
£82.5K
Stig
L3
Grunnlaun
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bónus
£5.3K
Ár hjá fyrirtæki
8 Ár
Ár reynsla
15 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Cirrus Logic?

£121K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Titlar sem eru innifaldir

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Vélbúnaðarverkfræðingur at Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area sits at a yearly total compensation of £152,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Vélbúnaðarverkfræðingur role in Edinburgh Metro Area is £68,905.

