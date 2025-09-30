Fyrirtækjaskrá
Cirrus Logic Rafverkfræðingur Laun á Greater Austin Area

Miðgildi Rafverkfræðingur launapakka in Greater Austin Area hjá Cirrus Logic er samtals $250K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cirrus Logic. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Samtals á ári
$250K
Stig
L6
Grunnlaun
$200K
Stock (/yr)
$50K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
21 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Cirrus Logic?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Rafverkfræðingur hjá Cirrus Logic in Greater Austin Area er árleg heildarlaun upp á $308,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cirrus Logic fyrir Rafverkfræðingur hlutverkið in Greater Austin Area er $175,000.

