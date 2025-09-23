Fyrirtækjaskrá
CircleCI
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
CircleCI Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CircleCI. Síðast uppfært: 9/23/2025

Meðaltal heildarlauna

$166K - $193K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$154K$166K$193K$215K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 1 fleiri Hugbúnaðarverkfræðistjóri innsendingarnar hjá CircleCI til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá CircleCI eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá CircleCI in United States er árleg heildarlaun upp á $214,914. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CircleCI fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in United States er $153,510.

