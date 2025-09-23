Fyrirtækjaskrá
CircleCI
CircleCI Sala Laun

Meðaltal Sala heildarlauna in United States hjá CircleCI er á bilinu $230K til $321K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CircleCI. Síðast uppfært: 9/23/2025

Meðaltal heildarlauna

$248K - $289K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$230K$248K$289K$321K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá CircleCI eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Sala hjá CircleCI in United States er árleg heildarlaun upp á $321,300. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CircleCI fyrir Sala hlutverkið in United States er $229,500.

