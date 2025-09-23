CircleCI Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in United States hjá CircleCI eru samtals $201K á year fyrir E4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $200K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CircleCI. Síðast uppfært: 9/23/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
E1
$ --
$ --
$ --
$ --
E2
$ --
$ --
$ --
$ --
E3
$ --
$ --
$ --
$ --
E4
$201K
$191K
$10K
$0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá CircleCI eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)