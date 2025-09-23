Fyrirtækjaskrá
CircleCI
CircleCI Vöruhönnuður Laun

Miðgildi Vöruhönnuður launapakka in United States hjá CircleCI er samtals $130K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CircleCI. Síðast uppfært: 9/23/2025

Miðgildi launa
company icon
CircleCI
Product Designer
New York, NY
Samtals á ári
$130K
Stig
E4
Grunnlaun
$130K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
14 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá CircleCI?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá CircleCI eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

CircleCI in United StatesVöruhönnuður职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$143,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
CircleCI in United StatesVöruhönnuður职位的年度总薪酬中位数为$120,555。

