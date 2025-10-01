Fyrirtækjaskrá
Cimpress Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Prague Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Prague Metropolitan Area hjá Cimpress eru samtals CZK 1.67M á year fyrir PR3. Miðgildi yearlegrar launapakka in Prague Metropolitan Area er samtals CZK 1.45M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cimpress. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
PR1
(Byrjendaþrep)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

CZK 3.5M

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögn
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Cimpress eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Cimpress in Prague Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á CZK 2,256,651. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cimpress fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Prague Metropolitan Area er CZK 1,446,103.

