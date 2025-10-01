Cimpress Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Czech Republic

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Czech Republic hjá Cimpress eru samtals CZK 1.67M á year fyrir PR3. Miðgildi yearlegrar launapakka in Czech Republic er samtals CZK 1.45M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cimpress. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
PR1
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Cimpress eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)
