Cigna Viðskiptagreiningarfræðingur Laun

Viðskiptagreiningarfræðingur kjör in United States hjá Cigna eru á bilinu $84.5K á year fyrir Senior Analyst til $168K á year fyrir Senior Advisor. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $85K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cigna. Síðast uppfært: 12/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Cigna eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)
