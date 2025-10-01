Fyrirtækjaskrá
CIBC
CIBC Gagnafræðistjóri Laun á Greater Toronto Area

Miðgildi Gagnafræðistjóri launapakka in Greater Toronto Area hjá CIBC er samtals CA$124K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CIBC. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
CIBC
Senior Manager
Toronto, ON, Canada
Samtals á ári
CA$124K
Stig
8
Grunnlaun
CA$122K
Stock (/yr)
CA$2.1K
Bónus
CA$0
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
10 Ár
CA$226K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðistjóri hjá CIBC in Greater Toronto Area er árleg heildarlaun upp á CA$214,694. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CIBC fyrir Gagnafræðistjóri hlutverkið in Greater Toronto Area er CA$124,161.

