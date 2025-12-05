CI Global Asset Management Viðskiptarekstrarstjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
CI Global Asset Management
Meðaltal Viðskiptarekstrarstjóri heildarlauna hjá CI Global Asset Management er á bilinu CA$69.8K til CA$95.3K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CI Global Asset Management. Síðast uppfært: 12/5/2025

$54.1K - $65.4K
$50.6K$54.1K$65.4K$69K
Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hjá CI Global Asset Management er árleg heildarlaun upp á CA$95,315. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CI Global Asset Management fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hlutverkið er CA$69,843.

