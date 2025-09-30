Fyrirtækjaskrá
Chubb
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðistjóri

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðistjóri laun

  • New York City Area

Chubb Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á New York City Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in New York City Area hjá Chubb er samtals $265K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Chubb. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Samtals á ári
$265K
Stig
hidden
Grunnlaun
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bónus
$40K
Ár hjá fyrirtæki
5-10 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Chubb?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðistjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðistjóri at Chubb in New York City Area sits at a yearly total compensation of $345,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Hugbúnaðarverkfræðistjóri role in New York City Area is $265,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Chubb

Tengd fyrirtæki

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði