Chime Solutions Skrifstofuaðstoðarmaður Laun

Meðaltal Skrifstofuaðstoðarmaður heildarlauna in United States hjá Chime Solutions er á bilinu $166K til $236K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Chime Solutions. Síðast uppfært: 12/5/2025

Meðaltal heildarlauna

$188K - $214K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$166K$188K$214K$236K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Chime Solutions?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Skrifstofuaðstoðarmaður hjá Chime Solutions in United States er árleg heildarlaun upp á $236,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Chime Solutions fyrir Skrifstofuaðstoðarmaður hlutverkið in United States er $166,000.

