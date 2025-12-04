Fyrirtækjaskrá
Chicago Housing Authority
Chicago Housing Authority Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðingur heildarlauna in United States hjá Chicago Housing Authority er á bilinu $85K til $119K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Chicago Housing Authority. Síðast uppfært: 12/4/2025

Meðaltal heildarlauna

$92K - $107K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$85K$92K$107K$119K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Chicago Housing Authority?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Chicago Housing Authority in United States er árleg heildarlaun upp á $119,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Chicago Housing Authority fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $85,000.

Önnur úrræði

