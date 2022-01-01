Fyrirtækjaskrá
Chewy
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Chewy Laun

Laun hjá Chewy eru á bilinu $41,392 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $557,200 fyrir Gagnafræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Chewy. Síðast uppfært: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Viðskiptagreindarsverkfræðingur

Rannsóknavísindamaður

Gagnafræðingur
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Vörustjóri
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 40
54 40
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Software Development Manager $304K
Director $519K
Vöruhönnuður
Median $170K

Notendaupplifunarhönnuður

Fjármálafræðingur
Median $140K
Áætlunarstjóri
Median $219K
Tækniforritstjóri
Median $260K
Viðskiptagreiningarfræðingur
Median $170K
Markaðssetning
Median $296K
Verkefnisstjóri
Median $202K
Gagnafræðingur
Median $157K
Viðskiptarekstrarstjóri
Median $128K
Mannauður
Median $200K
Markaðsrekstur
Median $61.3K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $230K
Viðskiptarekstur
$112K
Viðskiptaþróun
$487K
Þjónustuver
$41.4K
Gagnafræðistjóri
$557K
Vöruhönnunarstjóri
$201K
Ráðningarfulltrúi
Median $172K
Sala
$145K
Lausnararkitekt
$251K

Gagnarkitekt

Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Chewy eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (12.50% hálfsárslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (12.50% hálfsárslega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Chewy er Gagnafræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $557,200. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Chewy er $204,651.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Chewy

Tengd fyrirtæki

  • eBay
  • Etsy
  • Grubhub
  • Poshmark
  • Tesla
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði