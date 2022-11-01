Fyrirtækjaskrá
Chess.com
Laun hjá Chess.com

Laun hjá Chess.com eru á bilinu $53,443 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptagreiningarfræðingur í neðri kantinum til $120,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Chess.com. Síðast uppfært: 11/14/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $120K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$53.4K
Markaðssetning
$106K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Chess.com er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $120,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Chess.com er $105,840.

