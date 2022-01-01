Fyrirtækjaskrá
Checkr
Checkr Laun

Laun hjá Checkr eru á bilinu $73,630 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $360,000 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Checkr. Síðast uppfært: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Hugbúnaðarverkfræðingur
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $351K
Þjónustuver
$73.6K

Gagnafræðingur
$181K
Fjármálafræðingur
$191K
Mannauður
$258K
Markaðssetning
$226K
Vöruhönnuður
Median $220K
Vörustjóri
Median $360K
Áætlunarstjóri
$122K
Ráðningarfulltrúi
Median $172K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Checkr eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Checkr er Vörustjóri með árlegar heildarbætur upp á $360,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Checkr er $205,475.

Önnur úrræði