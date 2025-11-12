Charles Schwab Vefáreynileikalverkfræðingur Laun

Vefáreynileikalverkfræðingur kjör in United States hjá Charles Schwab eru á bilinu $92.4K á year fyrir 54 til $152K á year fyrir 57. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $160K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Charles Schwab. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
54
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
$ --
$ --
$ --
$ --
57
$152K
$140K
$0
$11.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Charles Schwab eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)