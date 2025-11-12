Charles Schwab Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Austin Area

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Austin Area hjá Charles Schwab eru á bilinu $92.6K á year fyrir 54 til $143K á year fyrir 58. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Austin Area er samtals $112K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Charles Schwab. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
54
$92.6K
$87.7K
$167
$4.7K
55
$108K
$101K
$0
$7.9K
56
$128K
$121K
$0
$6.6K
57
$169K
$149K
$0
$19.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Charles Schwab eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)