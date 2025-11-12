Fyrirtækjaskrá
Charles Schwab
Charles Schwab Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Charles Schwab eru á bilinu $91.1K á year fyrir 54 til $163K á year fyrir 58. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $120K.

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
54
Software Developer I(Byrjendaþrep)
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
Software Developer II
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
Software Developer III
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
Software Developer IV
$161K
$143K
$0
$17.1K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Charles Schwab eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Charles Schwab in United States er árleg heildarlaun upp á $176,750. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Charles Schwab fyrir Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $127,000.

