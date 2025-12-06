Charles River Associates Verkefnisstjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Charles River Associates
Meðaltal Verkefnisstjóri heildarlauna in United Kingdom hjá Charles River Associates er á bilinu £71.2K til £99.7K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Charles River Associates. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$104K - $120K
United Kingdom
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$95.7K$104K$120K$134K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Verkefnisstjóri hjá Charles River Associates in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £99,655. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Charles River Associates fyrir Verkefnisstjóri hlutverkið in United Kingdom er £71,182.

Önnur úrræði

