Character.ai
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • San Francisco Bay Area

Character.ai Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in San Francisco Bay Area hjá Character.ai er samtals $480K á year. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Character.ai
Software Engineer
Palo Alto, CA
Samtals á ári
$480K
Stig
-
Grunnlaun
$300K
Stock (/yr)
$180K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Character.ai?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Character.ai eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Character.ai in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $792,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Character.ai for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in San Francisco Bay Area is $480,000.

