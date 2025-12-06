Character.ai Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in United States hjá Character.ai er samtals $410K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Character.ai. Síðast uppfært: 12/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Character.ai
Software Engineer
Menlo Park, CA
Samtals á ári
$410K
Stig
L5
Grunnlaun
$260K
Stock (/yr)
$150K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
0 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Character.ai?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Character.ai eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Character.ai in United States er árleg heildarlaun upp á $792,800. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Character.ai fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $462,500.

Önnur úrræði

