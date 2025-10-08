Fyrirtækjaskrá
Channel Factory
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Channel Factory Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Bakendahugbúnaðarverkfræðingur launapakka in United States hjá Channel Factory er samtals $127K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Channel Factory. Síðast uppfært: 10/8/2025

Miðgildi launa
company icon
Channel Factory
Software Engineer
New York, NY
Samtals á ári
$127K
Stig
-
Grunnlaun
$110K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$16.5K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Channel Factory?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hjá Channel Factory in United States er árleg heildarlaun upp á $152,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Channel Factory fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $127,500.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Channel Factory

Tengd fyrirtæki

  • Apple
  • Databricks
  • Facebook
  • Google
  • Pinterest
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði