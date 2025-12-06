Chainlink Labs Ráðningarfulltrúi Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Ráðningarfulltrúi launapakka in United States hjá Chainlink Labs er samtals $115K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Chainlink Labs. Síðast uppfært: 12/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Samtals á ári
$115K
Stig
L3
Grunnlaun
$115K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Ávinnslutímaáætlun

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Chainlink Labs eru Options háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (5.00% ársfjórðungslega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (5.00% ársfjórðungslega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (5.00% ársfjórðungslega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (5.00% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningarfulltrúi hjá Chainlink Labs in United States er árleg heildarlaun upp á $162,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Chainlink Labs fyrir Ráðningarfulltrúi hlutverkið in United States er $107,500.

