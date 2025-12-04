Chainalysis Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Chainalysis eru á bilinu $197K á year fyrir SWE II til $265K á year fyrir Staff SWE. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $242K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Chainalysis. Síðast uppfært: 12/4/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SWE I
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Chainalysis eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
