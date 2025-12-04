Fyrirtækjaskrá
Chainalysis
Chainalysis Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Chainalysis eru á bilinu $197K á year fyrir SWE II til $265K á year fyrir Staff SWE. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $242K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Chainalysis. Síðast uppfært: 12/4/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SWE I
(Byrjendaþrep)
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Chainalysis eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Chainalysis in United States er árleg heildarlaun upp á $299,885. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Chainalysis fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $238,000.

