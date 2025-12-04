Fyrirtækjaskrá
Chainalysis
Chainalysis Skrifstofuaðstoðarmaður Laun

Meðaltal Skrifstofuaðstoðarmaður heildarlauna in United States hjá Chainalysis er á bilinu $242K til $331K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Chainalysis. Síðast uppfært: 12/4/2025

Meðaltal heildarlauna

$259K - $314K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$242K$259K$314K$331K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Chainalysis eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Skrifstofuaðstoðarmaður hjá Chainalysis in United States er árleg heildarlaun upp á $330,600. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Chainalysis fyrir Skrifstofuaðstoðarmaður hlutverkið in United States er $242,250.

