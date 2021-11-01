Fyrirtækjaskrá
Chainalysis
Chainalysis Laun

Launasvið Chainalysis eru frá $143,068 í heildarbótum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri enda til $310,896 fyrir Sala í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Chainalysis. Síðast uppfært: 8/17/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $160K
Vörustjóri
Median $211K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $290K

Skrifstofustarfsmaður
$286K
Gagnavísindamaður
$162K
Mannauðsmál
$279K
Markaðsmál
$178K
Vöruhönnuður
$143K
Ráðningarfulltrúi
$162K
Sala
$311K
Lausnarhönnuður
$199K

Gagnahönnuður

Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Chainalysis eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Völdu störf

