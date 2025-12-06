CGI Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Canada hjá CGI eru á bilinu CA$75.2K á year fyrir Associate Software Engineer til CA$125K á year fyrir Lead Analyst. Miðgildi yearlegrar launapakka in Canada er samtals CA$82.6K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CGI. Síðast uppfært: 12/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
