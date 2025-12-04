Fyrirtækjaskrá
Certify
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Sala

  • Öll Sala laun

Certify Sala Laun

Miðgildi Sala launapakka in United Kingdom hjá Certify er samtals £190K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Certify. Síðast uppfært: 12/4/2025

Miðgildi launa
company icon
Certify
Enterprise Sales Executive
London, EN, United Kingdom
Samtals á ári
$127K
Stig
-
Grunnlaun
$127K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
11 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Certify?
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Sala tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Sala hjá Certify in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £101,441. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Certify fyrir Sala hlutverkið in United Kingdom er £94,819.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Certify

Tengd fyrirtæki

  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Lyft
  • Spotify
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certify/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.