CERN
CERN Vélaverkfræðingur Laun

Meðaltal Vélaverkfræðingur heildarlauna in Switzerland hjá CERN er á bilinu CHF 54.3K til CHF 77.1K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CERN. Síðast uppfært: 12/4/2025

Meðaltal heildarlauna

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá CERN?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélaverkfræðingur hjá CERN in Switzerland er árleg heildarlaun upp á CHF 77,081. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CERN fyrir Vélaverkfræðingur hlutverkið in Switzerland er CHF 54,292.

