CERN
CERN Vélbúnaðarverkfræðingur Laun

Meðaltal Vélbúnaðarverkfræðingur heildarlauna in Switzerland hjá CERN er á bilinu CHF 74.9K til CHF 106K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CERN. Síðast uppfært: 12/4/2025

Meðaltal heildarlauna

$105K - $125K
Switzerland
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$92.6K$105K$125K$131K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá CERN?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur hjá CERN in Switzerland er árleg heildarlaun upp á CHF 106,342. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá CERN fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Switzerland er CHF 74,902.

Önnur úrræði

