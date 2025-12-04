Fyrirtækjaskrá
Cerberus Capital Management
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Stjórnunarráðgjafi

  • Öll Stjórnunarráðgjafi laun

Cerberus Capital Management Stjórnunarráðgjafi Laun

Meðaltal Stjórnunarráðgjafi heildarlauna in United States hjá Cerberus Capital Management er á bilinu $201K til $287K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cerberus Capital Management. Síðast uppfært: 12/4/2025

Meðaltal heildarlauna

$230K - $270K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$201K$230K$270K$287K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Stjórnunarráðgjafi innsendingarnars hjá Cerberus Capital Management til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Cerberus Capital Management?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Stjórnunarráðgjafi tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Stjórnunarráðgjafi hjá Cerberus Capital Management in United States er árleg heildarlaun upp á $286,650. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cerberus Capital Management fyrir Stjórnunarráðgjafi hlutverkið in United States er $200,900.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Cerberus Capital Management

Tengd fyrirtæki

  • Google
  • DoorDash
  • Snap
  • Databricks
  • Apple
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerberus-capital-management/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.