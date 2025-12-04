Fyrirtækjaskrá
Cepheid
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Efnaverkfræðingur

  • Öll Efnaverkfræðingur laun

Cepheid Efnaverkfræðingur Laun

Meðaltal Efnaverkfræðingur heildarlauna in United States hjá Cepheid er á bilinu $111K til $151K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cepheid. Síðast uppfært: 12/4/2025

Meðaltal heildarlauna

$118K - $143K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$111K$118K$143K$151K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 2 fleiri Efnaverkfræðingur innsendingarnars hjá Cepheid til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Cepheid?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Efnaverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Ferlisverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Efnaverkfræðingur hjá Cepheid in United States er árleg heildarlaun upp á $150,800. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cepheid fyrir Efnaverkfræðingur hlutverkið in United States er $110,500.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Cepheid

Tengd fyrirtæki

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Agilent Technologies
  • Envestnet
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cepheid/salaries/chemical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.