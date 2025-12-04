Fyrirtækjaskrá
Centrum Housing Finance
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Centrum Housing Finance Viðskiptaþróun Laun

Meðaltal Viðskiptaþróun heildarlauna in India hjá Centrum Housing Finance er á bilinu ₹377K til ₹548K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Centrum Housing Finance. Síðast uppfært: 12/4/2025

Meðaltal heildarlauna

$4.9K - $5.6K
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$4.3K$4.9K$5.6K$6.2K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Centrum Housing Finance?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptaþróun hjá Centrum Housing Finance in India er árleg heildarlaun upp á ₹547,769. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Centrum Housing Finance fyrir Viðskiptaþróun hlutverkið in India er ₹377,454.

Önnur úrræði

