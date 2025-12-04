Centric Software Sala Laun

Fyrirtækjaskrá
Centric Software
Meðaltal Sala heildarlauna in Ireland hjá Centric Software er á bilinu €121K til €173K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Centric Software. Síðast uppfært: 12/4/2025

$160K - $188K
Ireland
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Sala hjá Centric Software in Ireland er árleg heildarlaun upp á €172,916. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Centric Software fyrir Sala hlutverkið in Ireland er €121,189.

