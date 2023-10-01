Fyrirtækjaskrá
Centerview Partners
Centerview Partners Laun

Miðgildi launa hjá Centerview Partners er $330,000 fyrir Fjárfestingarbankastjóri . Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Centerview Partners. Síðast uppfært: 11/20/2025

Fjárfestingarbankastjóri
Median $330K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Centerview Partners er Fjárfestingarbankastjóri með árlegar heildarbætur upp á $330,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Centerview Partners er $330,000.

