Cengage Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in United States hjá Cengage er samtals $180K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Cengage. Síðast uppfært: 10/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Cengage
Software Engineering Manager
Raleigh, NC
Samtals á ári
$180K
Stig
-
Grunnlaun
$160K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$20K
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
16 Ár
Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Cengage in United States er árleg heildarlaun upp á $220,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cengage fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in United States er $160,000.

