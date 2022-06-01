Fyrirtækjaskrá
CCMSI
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Helstu innsýn
  • Deildu einhverju einstöku um CCMSI sem gæti verið hjálplegt fyrir aðra (t.d. viðtalstips, val á teymum, einstök menning, o.s.frv.).
    • Um

    CCMSI is a leading third-party administrator for workers'​ compensation and property/casualty self-insurance programs. Since 1978, we've successfully administered and provided claim services to individual and group clients, nationwide.Our approach to claims management includes providing sound technical resources, strategic insight, efficient and accessible computer systems, cost containment practices, and the seamless administration of your losses. Our adjuster turnover rate is less than 3%. This is crucial in establishing continuity between your primary contacts and the adjustment staff.

    http://www.ccmsi.com
    Vefsíða
    1978
    Stofnár
    1,750
    Fjöldi starfsmanna
    $500M-$1B
    Áætlaðar tekjur
    Höfuðstöðvar

    Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

    Skráðu þig fyrir staðfest tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

    Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

    Úrvalsstörf

      Engin úrvalsstörf fundust hjá CCMSI

    Tengd fyrirtæki

    • Dropbox
    • Airbnb
    • Flipkart
    • Square
    • LinkedIn
    • Sjá öll fyrirtæki ➜

    Önnur úrræði