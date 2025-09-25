CarGurus Viðskiptasérfræðingur Laun

Meðaltal Viðskiptasérfræðingur heildarlauna in United States hjá CarGurus er á bilinu $65.6K til $95.2K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CarGurus. Síðast uppfært: 9/25/2025
Meðaltal heildarlauna
Hjá CarGurus eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)