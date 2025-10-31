Capital One Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in United States hjá Capital One eru á bilinu $221K á year fyrir Manager til $628K á year fyrir VP. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $325K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Capital One. Síðast uppfært: 10/31/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Capital One eru Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)