Capital One
Capital One Skrifstofuaðstoðarmaður Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Capital One. Síðast uppfært: 10/31/2025

Meðaltal heildarlauna

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Venjulegt bil
Mögulegt bil
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Capital One eru Options háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Skrifstofuaðstoðarmaður hjá Capital One in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$103,188. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Capital One fyrir Skrifstofuaðstoðarmaður hlutverkið in Canada er CA$72,680.

