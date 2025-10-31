Capita Lausnararkitekt Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Lausnararkitekt launapakka in United Kingdom hjá Capita er samtals £92.8K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Capita. Síðast uppfært: 10/31/2025

Miðgildi launa
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Samtals á ári
£92.8K
Stig
-
Grunnlaun
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£8.4K
Ár hjá fyrirtæki
7 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnararkitekt hjá Capita in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £101,949. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Capita fyrir Lausnararkitekt hlutverkið in United Kingdom er £92,846.

